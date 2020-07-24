«Стрела» сыграет в Пензе против «Локомотива» в чемпионате России по регби

«Стрела» в гостевом матче чемпионата России по регби сыграет против пензенского «Локомотива».

По сравнению с предыдущим туром главный тренер казанцев Джей Пи Нил сделал три замены в составе команды. Иван Сысоев не поможет «Стреле» из-за травмы, Роман Ходин начнет игру в запасе, а Тимур Уразаков остался вне заявки.

На минувшей неделе соперники уже встречались. В матче Кубка России «Стрела» в Казани обыграла команду из Пензы со счетом 31:28. Подробнее об итогах этой встречи можно почитать в материале «Реального времени».