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Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2024 года

08:57, 29.06.2024
Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2024 года
Фото: Динар Фатыхов

Накануне ночью в Лас-Вегасе прошел первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года. В рамках отбора клубы выбрали 32 игрока, среди которых оказались четыре российских хоккеиста:

  • «Монреаль» под общим 5-м номером выбрал нападающего СКА Ивана Демидова;
  • «Нью-Джерси» под 10-м номером забрал защитника «Торпедо» Антона Силаева;
  • нападающий «Локомотива» Егор Сурин отправился в «Нэшвилл», который выбрал его под 22-м номером;
  • форвард «Маскигона» Матвей Гридин задрафтован «Калгари» под 28-м номером.

Ранее портал The Hockey News включил троих игроков из списка в предварительный топ драфта.

Распределение по странам в первом раунде следующее: Канада — 18 игроков; Россия — 4; США — 4; Финляндия — 2; Норвегия — 2, передает «Спорт-Экспресс».

Сегодня вечером, в 18:00 по московскому времени, начнется второй день драфта, который включает еще шесть раундов.

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