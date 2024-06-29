Российские хоккеисты могут поехать на Олимпиаду 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Бывший скаут сборной России Сергей Федотов заявил, что НХЛ уверяет российских игроков лиги в участии в Олимпиаде в 2026 году. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Федотова, информация свидетельствует о том, что в профсоюзе игроков НХЛ российским игрокам говорят — в 2026 году на Олимпиаду они поедут.

Напомним, что российская национальная команда отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Запрет действует с 2022 года.

