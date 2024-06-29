«СКА-Хабаровск» интересуется форвардом «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского «Рубина» Михаил Костюков получил предложение от клуба «СКА-Хабаровск». Речь идет о полноценном трансфере, сообщает портал Metaratings. У футболиста осталось полгода контракта с казанским клубом.

Прошедший сезон Костюков провел в аренде в махачкалинском «Динамо», где в 16 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. В «Рубин» футболист перешел из «Тамбова» в 2021 году. За время, проведенное в казанском клубе, 32-летний россиянин отметился тремя голами и пятью ассистами.

Ранее голкипера казанской команды Никиту Яновича отправили в аренду в «Нефтехимик». В нижнекамском коллективе он будет играть до конца текущего сезона.

