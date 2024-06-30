Российские хоккеисты стали третьими по популярности на драфте НХЛ

Фото: Олег Исаков

По итогам всех этапов драфта 2024 года клубы НХЛ выбрали 27 российских игроков. Это обеспечило россиянам третье место по популярности среди выбранных хоккеистов.

Первыми право на выбор молодых спортсменов получили команды, которые не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. Остальные команды определялись по итогам Кубка Стэнли. Больше всего россиян выбрали «Каролину Харрикейнз» — шесть спортсменов. По три хоккеиста из России выбрали «Колорадо Эвеланш» и «Флориду Пантерз», которая выиграла в этом году Кубок Стэнли.

В первом раунде были задрафтованы четыре российских хоккеиста — Иван Демидов («Монреаль», 5-й номер), Антон Силаев («Нью-Джерси», 10-й), Егор Сурин («Нэшвилл», 22-й) и Матвей Гридин («Калгари», 28-й). Во втором раунде были выбраны Игорь Чернышов («Сан-Хосе», 33-й), Илья Набоков («Колорадо», 38-й), Михаил Егоров («Нью-Джерси», 49-й) и Никита Артамонов («Каролина», 50-й). В первую сотню также попали Кирилл Зарубин («Калгари», 84-й) и Матвей Шуравин («Флорида», 97-й).

Всего было выбрано 224 хоккеиста из них 89 канадцев и 39 американцев.