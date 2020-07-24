В Татарстане обновят камеры на дорогах

На дорогах РТ в настоящий момент установлено 1023 камеры для фиксации ДТП. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

В текущем году планируется существенная модернизация фото- и видеофиксирующих приборов на дорогах: собираются установить 230 современных стационарных комплексов, которые способны фиксировать как мгновенную, так и среднюю скорость на дорогах до 4 полос движения. Также будут заменены технически устаревшие комплексы «Автодория».

Также спикер отметил, что 117 единиц комплексов планируют установить в Казани. «Это станет продолжением развития тотального контроля», — сказал он.

В июне стало известно, что ПАО «Таттелеком» установит и введет в эксплуатацию 482 камеры видеонаблюдения разного типа на дорогах Казани, а также организует каналы связи, необходимые для передачи данных.