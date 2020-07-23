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«Ротор» и «Химки» выступят в РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели в ФНЛ

17:09, 23.07.2020
«Ротор» и «Химки» выступят в РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели в ФНЛ
Фото: vk.com/fc.rotor

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подтвердила участие волгоградского «Ротора» и подмосковных «Химок» в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России.

В РПЛ эти клубы заменят самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие в прошедшем сезоне 15-е и 16-е места соответственно.

При этом на собрании клубов обсуждали увеличение числа участников лиги. Но такое решение не нашло поддержки у собравшихся. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ выступят 16 команд.

Напомним, ранее известный футбольный блогер и бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Евгений Савин сообщил о том, что ФК «Тамбов» может отказаться от своего места в РПЛ на будущий сезон.

СпортФутбол
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