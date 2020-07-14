25 июля в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!»

25 июля у Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», который будет посвящен Дню воздушного флота России. Начало запланировано на 15.00, полеты авиации должны стартовать в 16.20.

В мероприятии примут участие порядка 30 воздушных судов Министерства обороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, Казанского вертолетного завода. Также над столицей Татарстана пролетят самолеты двух знаменитых пилотажных групп — «Русь» и «Стрижи».

Также у «Чаши» будут работать детские модельные кружки и аллея профориентации, пройдут показательные выступления парашютистов, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

О том, как праздник прошел в прошлом году, читайте в материале «Реального времени».