Показательные выступления авиации на празднике «Я выбираю небо» в Казани обойдутся в 2,3 млн рублей

В Казани выступления авиации на празднике «Я выбираю небо» обойдутся в 2,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, заказчиком выступило ОАО «Казанская ярмарка». Сегодня уже определили исполнителя работ — полеты над Волгой в Казани будет организовывать ИП Самохвалов Дмитрий Игоревич. Компания располагается в Махачкале.

Авиация будет выступать полчаса, как следует из техзадания, предусмотрены два варианта выступления, в зависимости от погодных условий.

Также «Казанская ярмарка» 20 июля опубликовала тендер на оказание услуг по выступлению мототехники на празднике «Я выбираю небо». Стоимость работ составляет 120 тыс. рублей.

Как следует из техзадания, длительность выступления мототехники должна составить 3 часа, все должно пройти возле центра семьи «Казан».

Выполнять работы будет казанская компания ООО «Техникс 16».

Авиационный праздник пройдет 25 июля у центра семьи «Казан». Начало запланировано на 15.00, полеты авиации должны стартовать в 16.20.

