«Конкурсник» АИЖК РТ намерен отсудить у государства 771 млн рублей «пожертвования»

Фото: Максим Платонов

«Пожертвования» на 771 миллион рублей

Как выяснило «Реальное время», арбитражный управляющий обанкротившегося Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Татарстана (АО «АИЖК РТ») подал в Арбитражный суд республики заявление об оспаривании крупной сделки должника агентства с Минземимуществом республики.

Речь идет о передаче министерству 77,1 млн акций АО «Таткоммунпромкомплект» — это госкомпания, созданная еще в 1990 году, и, как указано на сайтах профильных министерств и ведомств, базовое предприятие для Минстроя республики по лизинговым операциям. Указанный пакет акций — сравнительно небольшая часть капитала «Таткоммунпромкомплекта», чуть более 4%. Вместе с тем номинальная стоимость этого пакета — 771 млн рублей. Для конкурсной массы АЖИК РТ это будет существенным подспорьем — хотя агентство должно банкам как минимум сопоставимые суммы.

Интересно и другое: как рассказала «Реальному времени» арбитражный управляющий АИЖК РТ Наталья Никифорова, указанный пакет акций был передан министерству в октябре 2017 года по «договору пожертвования» — то есть, по всей видимости, безвозмездно. Однако Никифорова не стала пояснять, какие именно претензии возникли к этому договору и как вообще переходили эти акции.

Речь идет о передаче министерству 77,1 млн акций АО «Таткоммунпромкомплект»/ Фото rt.rbc.ru

«Реальное время» также направило запрос в Минземимущество Татарстана. Оперативно связаться с руководством «Таткоммунпромкомплекта» не удалось (отметим, что зарегистрированные на организацию интернет-домены также не работают).

Лизинговый оператор Минзема

«Таткоммунпромкомплект» и сейчас выступает в качестве лизингодателя для ряда предприятий республики — согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», среди его лизингополучателей числится, например, АО «Татспиртпром». Вместе с тем в системе нет актуальных данных по финансовым результатам компании за последний год. В 2018 году же компания получила 332,76 млн рублей выручки и зафиксировала убыток в 48,4 млн рублей. Чистые активы компании на конец 2018 года превышали 3,24 млрд рублей.

Минземимуществу Татарстана принадлежат 81,02% капитала «Таткоммунпромкомплекта», еще 18,68% — у республиканского Инвестиционно-венчурного фонда.

При этом «Таткоммунпромкомплект» также имеет отношение к созданию АИЖК РТ в 2008 году — тогда компания работала под названием ОАО «ИпотекаЛизинг16» и занималась рефинансированием ипотечных кредитов. 99,9% всех акций принадлежали поначалу ОАО «Таткоммунпромкомплект», но позже перешли к Минземимуществу республики.

С 2008 по 2019 год кресло директора агентства занимал бывший депутат Госсовета Татарстана Андрей Симаков. Фото: gossov.tatarstan.ru

Как АИЖК РТ кануло в пучину банкротства

АИЖК РТ ранее являлось региональным оператором «Дом.рф» и занималось реализацией ипотечных программ в регионе. С 2008 по 2019 год кресло директора агентства занимал бывший депутат Госсовета Татарстана Андрей Симаков. Ротация директоров началась в 2019 году на фоне крупных исков, в том числе со стороны Агентства по страхованию вкладов от лица рухнувшего «Интехбанка».

Симаков также возглавлял связанное с АИЖК РТ ОАО «Ипотечное агентство РТ» (ИА РТ) — до 2012 года именно оно было основным ипотечным оператором республики. В последующие годы ИА РТ вело исключительно девелоперскую деятельность. Известно, что девелопер Симаков активно сотрудничал с банками Роберта Мусина. В 2015 году ИА РТ приняло участие в докапитализации «Татфондбанка», получив 8,735% акций ТФБ на 1,26 млрд рублей.

Начиная с 2017 года у компании Симакова стала резко падать выручка: если по итогам 2016 года выручка АИЖК РТ составляла 1,43 млрд рублей при символической чистой прибыли в 170 тыс. рублей (за три предшествующих года прибыль вообще не превышала миллиона рублей в год при миллиардных выручках), то по итогам 2017 года выручка упала до 337 млн рублей, а чистый убыток составил аж 802 млн рублей. При этом чистые активы на конец 2017 года составляли 238 млн рублей.

Известно, что девелопер Симаков активно сотрудничал с банками Роберта Мусина. Фото Максима Платонова

В итоге в августе 2019 года в АИЖК РТ по иску банка «Союз» была введена процедура наблюдения, а в декабре того же года — конкурсное производство.

Александр Артемьев