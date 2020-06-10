Арбитраж Татарстана восстановил задолженность АИЖК РТ перед «Интехбанком» в размере 625 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требование «Интехбанка» об отмене сделки с АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан». Теперь банк может требовать с обанкротившегося АИЖК 625,7 млн рублей.

В свою очередь банк может получить обратно ценные бумаги почти на 300 млн рублей, следует из сообщения АСВ, выступающего конкурсным управляющим татарстанского бака.

Напомним, что в декабре 2019 года АИЖК РТ было признано банкротом. «Интехбанк» же прогорел еще в 2017 году. Он входил в бизнес-империю главы ТФБ Роберта Мусина.