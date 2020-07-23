Эксперт: «Гранлунд в «Салавате», видимо, из соображений безопасности своей семьи»

Эксперт и комментатор НХЛ на «Яндексе» Владимир Дехтярев прокомментировал переход нападающего Маркуса Гранлунда из «Эдмонтона» в уфимский «Салават Юлаев».

«Я не думаю, что будет много хоккеистов из клубов НХЛ, которые откажутся продолжать сезон, как это сделал Маркус Гранлунд, уже подписавший контракт с «Салаватом Юлаевым» — видимо, из соображений безопасности своей семьи. Да, им было предоставлено право отказаться, и многие были не в восторге от идеи завершить этот сезон, но я думаю, уже все — никто не откажется», — сказал Дехтярев.



Ранее «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего из клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда. Также недавно стало известно об отмене финского этапа подготовки «Салавата Юлаева» из-за коронавируса.

Подробнее о возобновлении сезона в НХЛ, а также возвращении хоккеистов в КХЛ можно почитать в колонке постоянного эксперта «Реального времени» Владимира Дехтярева.