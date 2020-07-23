Владимир Дехтярев: «Шансы Панарина, Драйзайтля и Маккиннона на «Харт» абсолютно равны»

Эксперт НХЛ — о вероятности получения российским «рейнджером» приза самому ценному игроку сезона, фаворитах Кубка Стэнли и возвращении Хованова и Прохоркина

Уже через неделю за океаном наконец-то возобновится сезон Национальной хоккейной лиги. Постоянный эксперт «Реального времени», комментатор НХЛ на «Яндексе» Владимир Дехтярев рассуждает о том, каковы шансы Артемия Панарина получить «Харт Трофи» по итогам сезона, «оживет» ли Бобровский после перерыва и правильно ли поступили Прохоркин и Хованов, вернувшись в КХЛ.

«Рейнджерс» могли вообще не выйти в плей-офф — это может снизить шансы Панарина в борьбе за «Харт Трофи»

Артемий Панарин сам говорит, что не рассчитывал на номинирование на «Харт Трофи». Лукавит? Возможно. Думаю, каждый игрок рассчитывает на какой-нибудь трофей, признание его индивидуальных заслуг. Что касается шансов на победу, то я бы назвал их равными для всех троих претендентов — Леона Драйзайтля, Натана Маккиннона и Панарина. Каждый из них внес достаточно серьезный вклад в успех своей команды.

Но здесь я бы учитывал такой момент: ведь, по сути, непонятно, что было бы, если бы не пандемия. Попали бы вообще «Рейнджерс» в плей-офф по итогам регулярного чемпионата? Думаю, этот фактор будет не в пользу Панарина, и, более того, он вообще может сыграть решающую роль.

С одной стороны, Панарин тащил команду в плей-офф, а с другой, не менее весом и вклад Драйзайтля в успех «Эдмонтона». Можно вспомнить, что был момент, когда Макдэвид травмировался, и Драйзайтль показал, что он отлично играет и без Коннора и, будучи в разных с ним звеньях, также при этом тащит команду.

Да, у Панарина получился выдающийся сезон в «Рейнджерс». Статистика — более 30 голов, более 60 передач, полезность «+35», и он ведь претендует еще и на «Тед Линдсей Эворд» (приз самому ценному игроку сезона по итогам голосования среди членов NHLPA, — прим. ред.).

Партнеры Маккинона Ландескуг и Рантанен были длительное время травмированы, как и оба вратаря команды, — и при этом она осталась на плаву. В первую очередь это произошло благодаря ее лидеру. Фото wikipedia.org

Или возьмем Маккинона из «Колорадо». Его партнеры Ландескуг и Рантанен были длительное время травмированы, как и оба вратаря команды, — и при этом она осталась на плаву. В первую очередь это произошло благодаря ее лидеру.

Макдэвид предсказывает победу Драйзайтлю, и тот действительно, как и Артемий, показал себя достаточно разносторонним игроком. Может отдать, может забросить, может взять игру на себя. Так что, повторю, шансы на «Харта» равные у всех троих.

Прохоркин покинул НХЛ, не раскрыв свой потенциал

Николай Прохоркин подписался с «Металлургом» на 2 года. В «Лос-Анджелес Кингз» у него 14 очков в 43 матчах, но, на мой взгляд, Коля так и не раскрыл свой потенциал за океаном. Нельзя сказать, что НХЛ — это лига не для него. Когда он играл во втором звене, то создавал много хороших моментов.

Он сделал свой выбор, и я так понимаю, что «Лос-Анджелес» не предлагал ему тот контракт, на который он рассчитывал, и это тоже сыграло свою роль. Тем более что «Кингз» не попали в плей-офф, и следующий сезон у команды начнется, дай Бог, в декабре месяце. Николай решил, что лучше это время поиграть.

Есть пример того же Никиты Трямкина, который решил не ехать в НХЛ из тех соображений, что новый сезон может не начаться даже в декабре. И очень многие игроки сейчас остаются в КХЛ.

Что касается Александра Хованова, который решил вернуться в КХЛ, в «Ак Барс», то он поехал сюда за игровой практикой. Фото: ak-bars.ru

С другой стороны, я не думаю, что будет много хоккеистов из клубов НХЛ, которые откажутся продолжать сезон, как это сделал Маркус Гранлунд, уже подписавший контракт с «Салаватом Юлаевым» — видимо, из соображений безопасности своей семьи. Да, им было предоставлено право отказаться, и многие были не в восторге от идеи завершить этот сезон, но я думаю, уже все — никто не откажется. Время отказов закончилось, теперь только продолжать играть. Если только никто не заболеет.

Что касается Александра Хованова, который решил вернуться в КХЛ, в «Ак Барс», то он поехал сюда за игровой практикой. Ведь сейчас совершенно непонятно, что будет происходить в АХЛ. Играть без зрителей там не имеет смысла, потому что основной заработок клубов Американской хоккейной лиги — это болельщики, которые покупают билеты и атрибутику. Там нет таких рекламных и телевизионных контрактов, как в НХЛ.

Поэтому мне кажется, игрок поступил абсолютно правильно. Зачем ждать, будет или нет сезон в АХЛ, можно просто уехать и играть здесь, получать игровую практику.

В матче «Айлендерс» и «Флориды» оценим будущую команду Сорокина и перезагрузку Бобровского

Первый матч, который я буду комментировать после долгого перерыва, состоится 1 августа — в нем встретятся «Айлендерс» и «Флорида». Считаю, что это очень интересная игра для российского болельщика. Интриг хватает. Во-первых, можно посмотреть на будущую команду Ильи Сорокина. Во-вторых, есть «Флорида», которая ужасно играла в обороне, и любопытно взглянуть, что с ними будет сейчас, через три месяца, хотя и понятно, что команда не тренировалась. Там есть Евгений Дадонов, за которым интересно будет понаблюдать, ведь его хотели обменять, и, вполне возможно, обменяют. Да и вообще стоит посмотреть, как «Флорида» будет играть в плей-офф, потому что от этого будет зависеть судьба ряда игроков команды.

Ну и, конечно, главная интрига: смог ли Бобровский перезагрузиться за три месяца? Он должен будет тащить и выручать «Флориду». На мой взгляд, это очень важный аспект.

Стоит посмотреть, как «Флорида» будет играть в плей-офф, потому что от этого будет зависеть судьба ряда игроков команды. Фото twitter.com/FlaPanthers

До перерыва ходили слухи, что могут обменять и Павла Бучневича, поскольку в «Рейнджерс» не слишком довольны его игрой. Сейчас-то его уже точно никуда не обменяют. У Нью-Йорка, видимо, были свои соображения для того, чтобы его поменять — «Рейнджерс» наверняка хотели усилить свою центральную ось. Старт сезона у Бучневича тоже получился не самым лучшим, но я думаю, что сейчас эти слухи прекратятся. Все будет зависеть от того, как пройдет плей-офф.

Честно говоря, у меня нет вообще никаких предположений по поводу фаворита Кубка Стэнли. Потому что вот сейчас, например, у «Бостона» восемь или девять игроков заболели коронавирусом — кто знает, в какой они будут форме, помогут ли они вообще команде.

Мы, болельщики, всегда восторгались тем, что в НХЛ сложно предсказать победителя, а в этом Кубке Стэнли, именно этого формата, фаворитов нет вообще. Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к плей-офф команды и, самое главное, будут ли здоровы игроки. Победителем может стать кто угодно.