«Салават Юлаев» отменил тренировочный сбор в Финляндии

Руководство «Салавата Юлаева» скорректировало планы подготовки команды к новому сезону КХЛ. Об этом сообщает телеканал БСТ со ссылкой на спортивного директора башкирского клуба Василия Чижова.

В клубе приняли решение отменить проведение учебно-тренировочного сбора в Финляндии. Ранее предполагалось, что уфимская команда с 25 июля по 6 августа будет заниматься в финском городе Лахти.

Скорее всего, такое решение связано с некоторыми ограничениями в стране из-за коронавируса.

Напомним, ранее нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал об изменениях в тренировочном процессе при новом главном тренере команды.