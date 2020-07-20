«Салават Юлаев» отменил тренировочный сбор в Финляндии
Руководство «Салавата Юлаева» скорректировало планы подготовки команды к новому сезону КХЛ. Об этом сообщает телеканал БСТ со ссылкой на спортивного директора башкирского клуба Василия Чижова.
В клубе приняли решение отменить проведение учебно-тренировочного сбора в Финляндии. Ранее предполагалось, что уфимская команда с 25 июля по 6 августа будет заниматься в финском городе Лахти.
Скорее всего, такое решение связано с некоторыми ограничениями в стране из-за коронавируса.
Напомним, ранее нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал об изменениях в тренировочном процессе при новом главном тренере команды.СпортХоккей Башкортостан
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