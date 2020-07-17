«Салават Юлаев» объявил о переходе Гранлунда

Нападающий «Эдмонтона» Маркус Гранлунд стал игроком «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Финский хоккеист подписал двухлетнее соглашение. Гранлунд будет выступать за «Салават Юлаев» под игровым номером №60.

По данным источников, финский форвард заработает в Уфе 70 млн рублей за один сезон. Таким образом, нападающий станет одним из самых дорогих хоккеистов «Салавата Юлаева».

В сезоне-2019/2020 Гранлунд выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и провел 34 матча, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности «-1».

Ранее финский форвард написал отказ от участия в доигровке сезона НХЛ. Согласно решению лиги и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.

В пятницу ночью Гранлунд прибыл в Россию самолетом до Челябинска, откуда приехал в столицу Башкортостана.