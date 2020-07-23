Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новый купе-кроссовер Tiguan X.

У автомобиля покатая линия крыши, оригинальное оформление задней части и узкие фары, как у обновленного Tiguan, но с более простой оптикой. Длина купе-кроссовера составляет 4764 мм.

Пока для модели заявлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 186 и 220 л. с. и роботизированная коробка передач, пишет «Российская газета».

Предполагается, что Tiguan X, как и лонг-версия кроссовера, будет предлагаться в версиях с передним и полным типами привода. Премьера модели может состояться до конца июля.

Ранее СМИ сообщили, что KIA планирует представить свой компактный кроссовер Sonet 7 августа.

