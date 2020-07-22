СМИ назвали дату премьеры нового кроссовера Kia Sonet

Фото: wikipedia.org Kia Motors

Корейская компания Kia представит новый компактный кроссовер Sonet 7 августа.

Автомобиль будет оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л. с. Привод в машине предусмотрен только передний.

Дизайн автомобиля будет в соответствии с фирменной концепцией бренда «Улыбка тигра». У модели будет массивный бампер, широкая радиаторная решетка и узкие фары со светодиодными ходовыми огнями.

Сборку модели наладят в Индии, сообщает Autonews. Будет ли данная модель представлена на российском рынке, пока неизвестно.

В мае сообщалось, что Kia намерена в июне запустить в России продажи новых версий кроссоверов Kia XCeed и Kia Seltos.