Осталось два дня, чтобы проголосовать в конкурсе на обустройство экомаршрутов в Татарстане

Фото: реальное время

У татарстанцев осталось два дня, чтобы проголосовать за свою республику в конкурсе priroda.life. Об этом напомнил президент республики Рустам Минниханов.

«Если победим, республике будут выделены федеральные средства на обустройство Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-камского природного биосферного заповедника, Нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе».

На всероссийский конкурс на создание туристко-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Татарстан направил пять заявок. Победа в конкурсе может создать новые экомаршруты в республике.

Для того, чтобы поддержать проекты Татарстана, нужно зайти на сайт голосования, выбрать раздел «География», авторизоваться через почту или социальные сети, выбрать на карте Татарстан и поставить сердечки под памятниками региона.

В прошлом году сообщалось о планах благоустроить Юрьевскую пещеру в Татарстане в 2020 году.

