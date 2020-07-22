За день Татарстан поднялся до 4-й строчки в рейтинге конкурса на развитие экотуризма

Фото: «Реальное время»

Всего за сутки Татарстан поднялся до 4-й строчки в рейтинге голосования топ-10 регионов, претендующих выделение федеральных средств на развитие экотуризма. Об этом свидетельствуют результаты конкурса.

В первой тройке пока держатся Волгоградская, Московская области и Краснодарский край.

Татарстан представил пять проектов по благоустройству Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-Камского природного биосферного заповедника, нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе. В случае победы Татарстану выделят деньги на создание экомаршрутов.



Ранее отдать свой голос за Татарстан призвал президент РТ Рустам Минниханов.