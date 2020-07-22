Уральский завод возобновит поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые горели в больницах

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ «Ростеха»), возобновит поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам, говорится в сообщении ТАСС.

Также отмечается, что аппараты, поставленные ранее, будут проверяться. Поставки возобновятся в рамках заключенных контрактов с 22 июля.



Ранее производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» заявил об отсутствии неисправностей.

Они использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. Позже Росздравнадзор отозвал эти аппараты.

