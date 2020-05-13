Росздравнадзор отозвал аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М», которые загорались в реанимациях

Росздравнадзор отозвал аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М», выпущенные с 1 апреля 2020 года на Уральском приборостроительном заводе. Соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, сообщается на сайте ведомства.

Аппараты данного производителя использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. Аппаераты не выдерживали нагрузки и загорались.

