Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые загорались в больницах, заявил об отсутствии неисправностей

За 8 лет поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» не было обнаружено ни одной неисправности, заявил заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.

По его словам, аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и используются в российских и зарубежных лечебных учреждениях.

Сейчас Уральский приборостроительный завод продолжает поставку аппаратов ИВЛ в штатном режиме, пишет «РИА Новости».

Росздравнадзор 8 июля завершил проверку завода-производителя аппарата ИВЛ «Авента-М». В рамках проверки выявлены нарушения производственных процессов и несоответствие медицинского изделия технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. Позже Росздравнадзор отозвал эти аппараты.

