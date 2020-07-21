Представлен новый логотип переименованного «Ак Барс — Динамо»

Пресс-служба казанского «Ак Барс — Динамо» опубликовала новый логотип хоккейного клуба.

Отныне по центру логотипа у команды изображен белый барс, который перекрещен с клюшкой для хоккея с мячом. По краям символ казанского клуба обрамлен флагами России и Татарстана.

Также «Ак Барс — Динамо» представило новый адрес официального сайта клуба.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

Напомним, ранее стало известно о переименовании команды по хоккею с мячом «Динамо-Казань». С нового сезона клуб будет выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Смена уже произведена документально в официальных реестрах налоговой.



Обзорный текст о наиболее интересных событиях из мира хоккея с мячом можно почитать в материале Александра Нордена в «Реальном времени».