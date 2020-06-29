Команда по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сменила название

Казанский клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сменил название из-за титульного спонсора.

Начиная со следующего сезона хоккеисты будут выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Соответствующая информация опубликована на сайте налоговой.

Отметим, что клуб перестал носить статус автономной некоммерческой организации (АНО). Судя по документам, отныне «Ак Барс — Динамо» — общество с ограниченной ответственностью.

При этом в отношении «АНО ХК «Динамо-Казань» в Арбитражном суде Москвы возбуждено дело о банкротстве.

Напомним, ранее из-за спонсора название сменили чемпионы России по хоккею на траве из Казани.