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Команда по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сменила название

07:19, 29.06.2020
Команда по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сменила название
Фото: vk.com/dynamokazan

Казанский клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сменил название из-за титульного спонсора.

Начиная со следующего сезона хоккеисты будут выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Соответствующая информация опубликована на сайте налоговой.

Отметим, что клуб перестал носить статус автономной некоммерческой организации (АНО). Судя по документам, отныне «Ак Барс — Динамо» — общество с ограниченной ответственностью.

При этом в отношении «АНО ХК «Динамо-Казань» в Арбитражном суде Москвы возбуждено дело о банкротстве.

Напомним, ранее из-за спонсора название сменили чемпионы России по хоккею на траве из Казани.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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