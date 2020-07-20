Метшин призвал жителей Юдино участвовать в конкурсе на должность руководителя молодежного центра

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал казанцев участвовать в открытом конкурсе на должность руководителя молодежного центра в Юдино. Документы принимаются до 30 июля.

Ильур Метшин поделился, что надеется на активность коренных жителей Юдино.

«Я надеюсь, конкурс вызовет живой интерес среди, прежде всего, тех, кто родился в Юдино, коренных юдинцев. Это отличный шанс получить новую интересную работу с детьми в подростковом клубе завтрашнего дня», — подчеркнул Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике.

Напомним, что в конце августа в казанском поселке Юдино откроется новый молодежный центр. Здесь построят ниндзя-трассу и скалодром.