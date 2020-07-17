В Юдино появится молодежный центр с ниндзя-трассой и скалодромом

В конце августа в казанском поселке Юдино откроется новый молодежный центр. Здесь построят ниндзя-трассу и скалодром. Сегодня с ходом ремонта ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин, пишет пресс-служба мэрии.

Двухэтажное здание на ул. Революционной, 29 было построено в 1993 году. Изначально в нем находилась пекарня, но с конца 90-х годов помещение пустовало.

Здание площадью 1,7 тыс. квадратных метров станет центром горного туризма и альпинизма. Здесь будут работать такие секции, как горный туризм, скалолазание, велотриал, воркаут и кроссфит, бокс, дзюдо, хореография, брейк-данс.

Всего в год в центре планируется организовывать более 100 тематических мероприятий, 3 тыс. событий, 100 соревнований и спортивных проектов. Охват посещающих центр на постоянной основе ежемесячно составит около 350 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Ремонт начался в марте этого года, и сейчас он выполнен на 85%.

Названия у нового центра пока нет. Среди вариантов наименования — «Вертикаль», «Юлдаш», «Биек», «Югары», «Нокта». Метшин отметил, что в названии центра должна быть смысловая привязка к поселку Юдино.

Кроме того, на должность руководителя центра в Казани объявлен открытый конкурс. Он пройдет в два этапа — заочный (с 17 по 30 июля) и очный (с 3 по 10 августа).