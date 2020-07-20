Минниханов проведет заседания советов директоров «Татнефти» и «Татнефтехиминвест-холдинга»
Сегодня пройдут заседания совета директоров в ПАО «Татнефть» и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Проведет их президент республики Рустам Минниханов.
Точное время проведения заседаний не указывается.
Ранее «Реальное время» сообщало, что совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» намерен рассмотреть шесть вопросов, среди которых методы разработки залежей высоковязкой нефти. Совет директоров «Татнефти» обсудит выводы из последствий пандемии коронавируса.Общество Татарстан
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