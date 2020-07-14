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Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрит методы разработки залежей высоковязкой нефти

11:10, 14.07.2020
Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрит методы разработки залежей высоковязкой нефти
Фото: president.tatar.ru

20 июля пройдет заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. На повестке стоит шесть вопросов:

  1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первое полугодие 2020 года.
  2. Окислительная десульфуризация для снижения класса сернистости нефти и ультратонкой сероочистки нефтепродуктов.
  3. Технология увеличения выпуска дизельного топлива зимнего направлением балластных фракций помимо реактора депарафинизации.
  4. Перспективные направления научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Казанский научно-исследовательский технологический университет».
  5. Тепловые методы разработки залежей высоковязкой нефти: комплекс технологий нефтепереработки под землей.
  6. «ТЕХЭКСПЕРТ» — система управления нормативной и технической документацией.

20 июля также состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть».

ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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