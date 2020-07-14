Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрит методы разработки залежей высоковязкой нефти
20 июля пройдет заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. На повестке стоит шесть вопросов:
- Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первое полугодие 2020 года.
- Окислительная десульфуризация для снижения класса сернистости нефти и ультратонкой сероочистки нефтепродуктов.
- Технология увеличения выпуска дизельного топлива зимнего направлением балластных фракций помимо реактора депарафинизации.
- Перспективные направления научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Казанский научно-исследовательский технологический университет».
- Тепловые методы разработки залежей высоковязкой нефти: комплекс технологий нефтепереработки под землей.
- «ТЕХЭКСПЕРТ» — система управления нормативной и технической документацией.
20 июля также состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть».ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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