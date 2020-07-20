Казанский завод синтетического каучука вернул себе железную дорогу, земли и столовую

Фото: Рината Назметдинова

Конкурсному управляющему Казанского завода синтетического каучука удалось оспорить целый ряд сделок с имуществом предприятия.

Так, согласно документам суда 26 июня был дан обратный ход договорам купли-продажи между КЗСК и ООО «Сагал», датированным 2015 годом. Суд обязал эту компанию возвратить предприятию двухэтажное здание заводоуправления на улице Лебедева, 1 и пять земельных участков площадью 2,2 тыс., 1,5 тыс., 666 и 47 квадратных метров, а также 39,2 тыс. «квадратов» (два последних с назначением под административно-производственные здания) там же. «Расторгнут» и некий договор аренды с этой компанией. При этом суд восстановил право требования «Сагала» к КЗСК в размере 78,4 млн рублей. К слову, сама эта компания сейчас также находится в конкурсном производстве.

В тот же день были признаны недействительными два договора купли-продажи недвижимости все того же 2015 года между КЗСК и ООО «Химкапитал». Последнему предписали вернуть многострадальному заводу здание столовой площадью 2,8 тыс. кв. метров на улице Лебедева, 1 и земельный участок в 3,7 тыс. «квадратов» под ней. В то же время восстановлено право требования «Химкапитала» к КЗСК на 147,08 млн рублей. А вот за пилораму, столярную мастерскую, сушилку и склад можно взять только деньгами (в договоре оценены в 65,3 млн рублей), поскольку они были перепроданы и в данный момент находятся, согласно мотивировке суда, в руках добросовестного приобретателя.

30 июня были применены последствия недействительности к сделке с банком «Спурт», взявшем в свое время на свой баланс внутризаводские железнодорожные пути КЗСК на 6,7 тыс. «квадратов» по неизменному адресу и большую часть (7/10 долей) в праве собственности на уже упомянутый участок в 39,2 тыс. квадратных метра под административно-производственными зданиями.

Подробнее о том, как в конкурсную массу КЗСК возвращены некогда принадлежавшие ему земельные участки, здание заводоуправления, внутренние железнодорожные пути и даже столовая в материале «Реального времени».

