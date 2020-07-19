Работы по преобразованию музея Айа-София в мечеть проинспектировал Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал ход работ ход работ по преобразованию собора Святой Софии (он же Айя-София) из музея в мечеть. Ожидается, что первый намаз в Айя-София прозвучит в следующую пятницу, 24 июля.

Президент провел в Айя-Софии около часа, а после поделился фотографиями из будущей мечети в своем Twitter-аккаунте.

Напомним. 10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса Айя-София с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из Айа-София прозвучал первый призыв на намаз.

Позже Эрдоган заявил, что не станет учитывать мнения других стран по вопросу смены статуса Айя-София. По его словам, Турция принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.