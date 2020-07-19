Соцсети: в Татарстане сотрудники ДПС открыли огонь, чтобы остановить нарушителя

Фото: скриншот записи vk.com

В социальных сетях распространилась информация о погоне, произошедшей накануне ночью в Нижнекамске. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомбиль LADA Granta — как указывает автор сообщения в группе «Дорожный контроль Нижнекамск», представителям правоохранительных органов даже пришлось открыть огонь (как предположил автор поста — по колесам автомбиля).

Погоня велась на улице Гагарина, в районе ТЦ «Хыял» При этом задержать нарушителя удалось после того, как тот въехал в заграждене.

Также опубликовано видео задержания предполагаемого нарушителя — на записи видно. Как сотрудник ГИБДД положили мужчину на капот служебного автомобиля и надели на него наручники.