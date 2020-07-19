В МВД Татарстана опровергли применение оружия при задержании нарушителя в Нижнекамске

Фото: Реальное время

Во время задержания нарушителя в Ниженекамске сотрудники ГИБДД не применяли табельное оружие, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана. При этом сама погоня, о которой сообщалось в социальных сетях, имела место — водитель автомобиля не подчинился требованию инспектора остановиться.

Как рассказали в ведомстве, погоня завершилась, когда нарушитель въехал в дорожное ограждение. Однако после этого, когда инспекторы подошли к автомобилю, водитель неожиданно сдал назад, наехал на одного из сотрудников ДПС и врезался в патрульный автомобиль.

В отношении нарушителя составили ряд протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Пострадавший сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован. По факту наезда будет принято отдельное процессуальное решение в рамках уголовного законодательства.