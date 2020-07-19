Тольяттинская «Лада» отменила матчи в Татарстане
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» был вынужден отменить матчи в Альметьевске и Казани с «Нефтяником» и «Барсом». Результаты тестов на COVID-19 не пришли вовремя.
Игры в Татарстане были назначены на 19 и 20 июля, передает augustnews.ru.
После режима самоизоляции тольяттинские хоккеисты вернулись на лед только 3 июля. Именно тогда прошла первая ледовая тренировка клуба. Медосмотр игроки проходили 30 июня.СпортХоккей Татарстан
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