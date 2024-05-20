Футбольные клубы «Химки» и «Динамо» получили право выступать в Российской премьер-лиге

Фото: Динар Фатыхов

Футбольные клубы из Подмосковья и Махачкалы завоевали право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Химки» заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, а «Динамо» из столицы Дагестана выиграло ее и впервые пробилось в элиту российского футбола.

Напомним, 19 мая футбольный клуб «Рубин» встретился с московским «Спартаком». Матч состоялся 19 мая на стадионе «Лукойл Арена». Команды разделяло всего одно очко в турнирной таблице, и результат этой игры вывел «Спартак» вперед.

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Разиль Самигуллин