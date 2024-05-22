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Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ

21:12, 22.05.2024
Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ
Фото: Максим Платонов

Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ. Команда на домашней арене обыграла «Локомотив». Общий счет встречи 92:87.

В финале казанцев ожидает встреча с ЦСКА. Армейцы попали в финал после четырех побед в шести встречах с «Зенитом». УНИКСу же для выхода в финал понадобилось семь игр.

Напомним, первый матч полуфинальной серии прошел 6 мая. В этой игре казанская команда обыграла «Локомотив Кубань» со счетом 78:75. Также в 2023 году УНИКС обыграл в финале команду из Краснодара и впервые стал чемпионом России.

Разиль Самигуллин
Спорт Татарстан

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