Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

Баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ. Команда на домашней арене обыграла «Локомотив». Общий счет встречи 92:87.

В финале казанцев ожидает встреча с ЦСКА. Армейцы попали в финал после четырех побед в шести встречах с «Зенитом». УНИКСу же для выхода в финал понадобилось семь игр.



Напомним, первый матч полуфинальной серии прошел 6 мая. В этой игре казанская команда обыграла «Локомотив Кубань» со счетом 78:75. Также в 2023 году УНИКС обыграл в финале команду из Краснодара и впервые стал чемпионом России.

Разиль Самигуллин