Анвар Гатиятулин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Фото: предоставлено ХК «Ак Барс»

В интервью пресс-службе клуба Анвар Гатиятулин поделился своими эмоциями от назначения и ожиданиями от работы в новой команде. Он отметил, что работа в «Ак Барсе» — это серьезный вызов для любого тренера.

— Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Для меня лично переезд в Татарстан тоже многое значит, ментально мне здесь очень комфортно, — отметил он.



Последним местом работы тренера был «Трактор», где он работал в команде до октября 2023 года. Напомним, в начале апреля редакция «Реального времени» рассказала о потенциальном вожаке «Барсов», вспоминая его игровую и часть тренерской карьеры.

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Разиль Самигуллин