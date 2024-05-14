«КОС-Синтез» обыграл «КОС-Синтез-УОР» в 1/2 финала Кубка России по водному поло

Фото: взято с telegram-канала спортклуба "Синтез"

Сегодня две татарстанские команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» встретились между собой и провели в Казани первый матч финальной части Кубка России по водному поло среди мужских команд. Игра закончилась со счетом 16-8 в пользу более опытных одноклубников.



Таким образом, в следующий раз «КОС-Синтез» встретится 15 мая в 18.00 с победителем третьей четвертьфинальной пары — командой «Спартак». Младшая команда «КОС-Синтез-УОР» проведет матч с МК СШОР «ВОСТОК» 15 мая в 14.00.

Напомним, вчера, 13 мая, состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» и казанским УНИКСом. После предыдущих трех матчей счет в серии был 2-1 в пользу «Локомотива».

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Рената Валеева