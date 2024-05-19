Боксер с Украины стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе впервые за 25 лет

Фото: Динар Фатыхов

Украинский боксер Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе на поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря 2023 года, но был перенесен на более поздний срок из-за травмы Фьюри.

Теперь в копилке 37-летнего Усика пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, украинец забрал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владел Фьюри.

Для Усика это уже третья защита титулов чемпиона мира. В 2021 году он отобрал пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, а в 2022-м победил его же в повторном бою. В июне 2023-го Усик во второй раз защитил пояса, выиграв у британца Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 22 победы (14 нокаутом).



До этого последним чемпионом в тяжелом весе был британец Леннокс Льюис, который в 1999 году победил представителя США Эвандера Холифилда.

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