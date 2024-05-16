Сегодня УНИКС сыграет с «Локомотивом» в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Казанская баскетбольная команда УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань» проведут четвертый матч в рамках 1/2 финала серии Единой лиги ВТБ. Команда тренера Велимира Перасовича сравняла счет в серии до четырех побед (2-2) и вернула себе преимущество площадки.

Пятый матч полуфинальной серии состоится в казанском «Баскет-холле» сегодня, 16 мая, в 19.30.



Напомним, действующий победитель Единой Лиги ВТБ — казанский УНИКС завершил прошлую игру в Краснодаре со счетом 85:68. Сразу пятеро баскетболистов команды отметились двузначным количеством набранных очков. Лучшими в составе победителей стали Нено Димитриевич (20 + 6 ассистов + 4 перехвата + 3 подбора), Джален Рейнольдс (18 + 8 подборов + 2 перехвата), а также Луи Лабери, оформивший дабл-дабл из 13 очков с 10 подборами.

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Рената Валеева