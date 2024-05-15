Сборная Татарстана стала победителем группового этапа турнира по хоккею среди исламских стран
Сборная Татарстана по хоккею одержала победу над сборной Казахстана со счетом 3:2 в финале турнира «ТАТНЕФТЬ Кубок ОРХИС».
Соревнования проходили в рамках подготовки команд к предстоящему сезону, который стартует осенью. Турнир проводился с целью развития и популяризации хоккея.
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