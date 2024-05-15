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Сборная Татарстана стала победителем группового этапа турнира по хоккею среди исламских стран

21:07, 15.05.2024
Сборная Татарстана стала победителем группового этапа турнира по хоккею среди исламских стран
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Татарстана по хоккею одержала победу над сборной Казахстана со счетом 3:2 в финале турнира «ТАТНЕФТЬ Кубок ОРХИС».

Соревнования проходили в рамках подготовки команд к предстоящему сезону, который стартует осенью. Турнир проводился с целью развития и популяризации хоккея.

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Рената Валеева
СпортХоккей Татарстан

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