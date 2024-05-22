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Спортсмены СК «СИНТЕЗ» готовятся к чемпионату России по прыжкам в воду

13:44, 22.05.2024
Спортсмены СК «СИНТЕЗ» готовятся к чемпионату России по прыжкам в воду
Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Мария Полякова и Никита Шлейхер, выступающие за СК СИНТЕЗ, продолжают тренировки в составе сборной России по прыжкам в воду.

4 июня завершится длинный сбор на тренировочной базе Минспорта России «Озеро Круглое» в Подмосковье, который начался 21 апреля. После этого татарстанцы прибудут в Казань, где с 6 по 10 июня пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. Помимо Поляковой и Шлейхера, в соревнованиях примет участие Александр Белевцев.

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