УНИКС проявляет интерес к американскому защитнику «Варезе»

Фото: Максим Платонов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заинтересован в американском защитнике итальянского клуба «Варезе» Шоне Макдермотте. Клуб готов предложить игроку контракт на сумму 300 тысяч евро за сезон, что в три раза больше, чем он получает сейчас в Италии. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Контракт Макдермотте с итальянским клубом рассчитан до конца следующего сезона. В нынешнем сезоне американец набирал в среднем 13,9 очка за матч. Стоит отметить, что ранее в этом сезоне из «Варезе» в ЦСКА перешел атакующий защитник Оливье Хэнлан.

Напомним, 22 мая баскетбольный клуб УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ. Команда на домашней арене обыграла «Локомотив». Общий счет встречи 92:87. В финале казанцев ожидает встреча с ЦСКА.

Разиль Самигуллин