Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу в двух номинациях итогов сезона PARI Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу в двух номинациях итогов сезона PARI Суперлиги. Итоги были подведены Всероссийской федерацией волейбола. Об этом сообщила пресс-служба ВК «Зенит-Казань».

Казанская волейбольная команда была отмечена в двух номинациях: «лучшее развитие детского волейбола и проект «Школьная волейбольная лига» и «лучшая работа в социальных сетях».

Напомним, 13 мая волейбольному клубу «Зенит-Казань» исполнилось 24 года. Спортивная команда была основана 13 мая 2000 года. В первые же дни руководство поставило перед командой амбициозную цель — стать чемпионами. И уже спустя 7 лет мечты стали реальностью.

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Разиль Самигуллин