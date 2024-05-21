Дмитрий Сычев отобрал футболистов для «Школы футбола»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске прошли отборочные сессии «Школы футбола», реализуемой СИБУРом. В этом году в них участвовали мальчики и девочки 2011—2012 годов рождения. За игрой юных спортсменов следил российский футболист Дмитрий Сычев с командой тренеров.

— Такие мероприятия дают возможность юным спортсменам заявить о себе, показать свои способности, получить оценку и рекомендации от приглашенных специалистов. Знакомство с профессиональными футболистами и опытными тренерами может стать для детей дополнительным источником мотивации усиленно работать и развивать свое мастерство. Мы стремимся сделать спорт доступным для футболистов из регионов — талант не зависит от места проживания, — прокомментировал Дмитрий Сычев.

В программу отбора вошел спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ. В нем приняли участие ученики школы №23 и воспитанники Камско-Полянского дома-интерната. На инклюзивном уроке футбола 26 особенных игроков учились мастерству у тренеров «Школы футбола». В конце урока состоялся товарищеский матч между командами дома-интерната и школы №23. Матч завершился боевой ничьей — 7:7.

После мастер-класса для детей с ОВЗ состоялся круглый стол по проблемам создания условий для занятий спортом людей с особыми потребностями.

— Наша задача, как взрослых, так и наставников, интегрировать особенных детей в спортивное сообщество. В «Школе футбола» подростки учатся воспринимать друг друга как равных вне зависимости от состояния здоровья. Дети с ОВЗ обучаемы, они могут стать полноценными членами нашего общества. Дорогу осилит идущий, а мы можем с помощью командного спорта помочь им этот путь пройти, — поделился один из кураторов проекта Дмитрий Седов.

На первый этап отборочных сессий пришло более 70 мальчишек, в полтора раза больше, чем зарегистрировалось на сайте.

— Нам очень понравилось играть с легендой российского футбола. Он хороший, добродушный, всегда поможет и подскажет, — поделился воспитанник спортивной школы «Нефтехимик» Егор Белоусов.

Финалистами отборов проекта «Школа баскетбола» в Нижнекамске стали: Никита Благов, Дмитрий Трофимов, Алина Касимова, Елизавета Иляхина, Святослав Нечаев, Булат Фатхутдинов. В лагере ребят ждут мастер-классы и тренировки, соревнования, знакомство со сверстниками и единомышленниками, общение с легендарными спортсменами и тренерами.

