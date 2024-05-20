Любительская команда ВК «Казань» стала чемпионом первой лиги НВА

Фото: Максим Платонов

Любительская команда ватерполистов из Казани, в состав которой входят ветераны СК «Синтез» во главе с исполнительным директором Федерации водного поло республики Игорем Крюковым, одержала победу в финале чемпионата первой лиги национальной ватерпольной ассоциации.



Соревнования прошли 19 мая в Москве. Татарстанские спортсмены обыграли команду «Торпедо» со счетом 14-8. Ватерполисты из Казани уверенно лидировали на протяжении всего матча и лишь в заключительной четверти позволили сопернику сыграть вничью.

Это первый в истории чемпионский титул для любительской команды из Казани. В прошлом году ватерполисты заняли второе место. Тренирует команду Раис Ковязин, работающий также в СШОР по водному поло в Казани. Любители спорта тренируются дважды в неделю.

Напомним, 20 мая после золотых медалей в открытом чемпионате России ватерполисты «КОС-Синтеза» завоевали еще и Кубок страны.

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Разиль Самигуллин