Вадим Шипачев прокомментировал свой уход из «Ак Барса»

Фото: Максим Платонов

Нападающий Вадим Шипачев высказался о своем уходе из хоккейного клуба «Ак Барс». Контракт 37-летнего форварда рассчитан еще на один сезон, но казанский клуб решил расстаться с хоккеистом. Об этом сообщает издание «Спорт Экспресс».

— Мы встретились, и мне сказали: «Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать». Я говорю: «Если меня не видите в команде, решайте с агентом». Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду, — рассказал Шипачев в интервью YouTube-каналу КХЛ.

После переговоров агента с генеральным менеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным финансовые договоренности изменились. По словам хоккеиста, команда играет плохо, вылетает в первом раунде, а в качестве аргументов указывают возраст и скорость игрока. В минувшем сезоне нападающий набрал 46 (14+32) очка в 67 матчах за «Ак Барс», но это не повлияло на решение клуба.

Напомним, воспитанник казанского «Ак Барса» 31-летний защитник Альберт Яруллин, выступавший за челябинский «Трактор» последние три сезона, может снова стать игроком родного клуба.

Разиль Самигуллин