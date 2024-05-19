УНИКС сыграет в шестом матче полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань»
В шестом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой Лиги казанский УНИКС встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра пройдет 19 мая в краснодарском «Баскет-холле» в 16.30.
Победитель этой встречи выйдет в финал главного баскетбольного турнира России. Счет в серии 3:2 в пользу казанцев.
Напомним, 16 мая казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в «Баскет-холле» со счетом 81:78.
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