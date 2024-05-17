Глава WADA призвал не политизировать дело китайских пловцов

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что к делу о возможных нарушениях антидопинговых правил китайскими пловцами следует относиться без политических предубеждений.

Скандал начался после того, как в апреле немецкий телеканал ARD сообщил, что 23 китайских спортсмена сдали положительные тесты на триметазидин в 2021 году. За использование этого вещества была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Тем не менее китайские атлеты были допущены на Олимпийские игры в Токио. WADA пояснило, что не смогло опровергнуть вердикт китайских коллег о том, что вещество попало в организмы спортсменов случайно.

Теперь глава WADA обещает провести дополнительное расследование. Также он отметил, что около 90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а почти треть тех, кто находится, тестирование не проходили.

Напомним, в прошлом году Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.

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Разиль Самигуллин