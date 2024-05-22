На матче «Рубина» с «Сочи» установят рекорд по созданию экоартобъекта из пластиковых крышек

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Футбольный клуб «Рубин» заключительную игру сезона с ФК «Сочи» 25 мая приурочит ко Дню химика. Встреча пройдет в формате экологического матча при поддержке Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР).

На матче планируется установить рекорд России по созданию экологического артобъекта в виде футбольного мяча из пластиковых крышек. В установлении рекорда смогут принять участие болельщики и жители города. Для этого необходимо принести с собой на стадион пластиковые крышки.

В рамках матча будет организована полная сортировка отходов. Рядом с каждым пунктом раздельного сбора отходов будут находиться волонтеры, которые подскажут болельщикам, как правильно отсортировать отходы, образующиеся в ходе игры. Отсортированные отходы после матча будут переданы на переработку.

Перед стадионом и в чаше стадиона будут работать интерактивные площадки, на которых участники могут познакомиться с процессом переработки пластика, изготовить памятный брелок на велошредере, создать себе сувенир из переработанного пластика с помощью 3D-ручки, а также сделать открытку из переработанной бумаги.

Самые эрудированные в экологической повестке могут попытать удачу на колесе фортуны и в случае правильного ответа на вопрос по экологической тематике получить возможность изготовить шоппер с индивидуальным дизайном на термопрессе.

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