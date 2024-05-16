Баскетбольный клуб «Уникс» обыграл «Локомотив-Кубань»
Казанский баскетбольный клуб «Уникс» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в «Баскет-Холе». Матч прошел в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Счет матча 81:78, общий счет в серии 3-2 в пользу казанской команды.
Напомним, 13 мая состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом. После предыдущих трех матчей счет в серии был 2-1 в пользу «Локомотива».
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